В Казани из-за сообщения о заложенных бомбах эвакуировали семь школ

На места выехали силовики. Фото: материалы пресс-служб

В этот понедельник, 24 мая, в столице Татарстана на электронную почту сразу семи школ пришли сообщения о заложенных бомбах. Неизвестные написали, что дают на размышление четыре часа, а потом произойдет взрыв. В образовательных учреждениях была объявлена эвакуация.

Так, например, на улицу вывели учеников и педагогический состав школ №№8,14, 71 и 101. Туда выехали силовики, кинологи с собаками и спасатели. Здания оцеплены, идет поиск взрывных устройств.

Тем временем силовики начали розыск авторов писем о заложенных бомбах, сообщили "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах.

Отметим, что волна "минирования" школ в Казани началась после взрыв и стрельбы в гимназии №175. Тогда погибли семь детей и две учительницы, пострадали десятки людей.