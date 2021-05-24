Думала, что с ним все в порядке: в Казани нашли девушку, которая на электросамокате сбила малолетнего ребенка

В настоящее время материалы проверки по факту наезда на ребенка готовят к отправке в следственный отдел по Приволжскому району Казани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию Казани поступило сообщение о том, что на улице Ахунова девушка на электросамокате сбило малолетнего мальчика и скрылась. Ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом. Девушка не оказала мальчику никакой помощи и даже не остановилась. Она просто поехала дальше.

Полицейские быстро нашли ее. Как объяснила 21-летняя жительница Казани, после наезда на ребенка она обернулась и увидела, что он встал с земли. Мол, подумала, что с мальчиком все в порядке и не стала останавливаться.

- В настоящее время материалы проверки по факту наезда на ребенка готовят к отправке в следственный отдел по Приволжскому району Казани для рассмотрения и принятия процессуального решения, - сообщили в МВД Татарстана.

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