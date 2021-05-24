В Татарстане из-за сильной жары объявили штормовое предупреждение

Уже в эту среду температура воздуха днем опуститься и столбики термометров начнут показывать от +18 до +23 градусов. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Сегодня, 24 мая, Гидрометцентр Татарстана объявил в республике штормовое предупреждение из-за сильной жары. Так, по прогнозам синоптиков, в ближайшие один-три часа на крайнем востоке региона ожидается +34 градуса.

В целом же по Татарстану температура воздуха днем в понедельник будет в пределах от +21 до +26 (в Казани +24 до +26). Местами возможны дожди, грозы с усилением ветра до 20 м/с.

В последующие дни – 25 и 26 мая, в республике продолжат идти дожди, локально ожидается и град. В среду температура воздуха днем опуститься и столбики термометров начнут показывать от +18 до +23 градусов.