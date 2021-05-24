Казань попала в топ-3 городов России с самым качественным общественным транспортом

Столица Татарстана заняла третье место в рейтинге городов по качеству общественного транспорта Фото: Евгения БУБЛИК

Столица Татарстана заняла третье место в России по качеству работы общественного транспорта в 2021 году. Всего оценивалось 76 городов страны, лидером стал Екатеринбург, второе место заняла Пермь. К слову, Москва и Санкт-Петербург не были включены в рейтинг намеренно из-за существенных отличий от других городов.

Исследователи оценивали качество работы общественного транспорта по пяти критериям: физическая и ценовая доступность, эффективность транспортной сети, комфорт и удобство, а также безопасность и устойчивое развитие.

В итоге Казань получила высокие оценки за комфорт и удобство перевозок, эффективность и физическую доступность - около 80 баллов из 100, но вот показатели безопасности и ценовой доступности на удивление низкие - примерно 55 баллов из 100. Составители рейтинга отмечают, что третье место столица Татарстана заняла благодаря восстановлению существующей инфраструктуры городского электротранспорта и продолжающегося расширения сети выделенных полос. При этом по эффективности маршрутной сети Казань считается абсолютным лидером.