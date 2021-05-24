В Набережных Челнах полицейские изъяли более 3,7 тысячи литров нелегального спирта

Во время осмотра в гаражном боксе нашли и изъяли 3770 литров этилового спирта.

В Набережных Челнах полицейские получили оперативную информацию о том, что 30-летний местный житель вместе со своими подельниками организовал целый канал поставки в город оптовых партий лекарств, которые на самом деле являлись этиловым спиртом.

Очередную партию правоохранители нашли и изъяли до того, как дельцы успели ее распродать. В простом гаражном боксе было обнаружено 3 770 литров спирта.

- Изъятая продукция пройдет экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в МВД Татарстана.

А пока организатор канала поставки и его сообщники задержаны. Стоит отметить, что привозя спирт в город под видом лекарств, мужчина не имел на это соответствующей лицензии, да и в списках предпринимателей он так же не числится.