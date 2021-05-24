В Казани на стройке рабочего без страховки подняли в контейнере на высоту 18 этажа

Мужчина явно был без страховки. Фото: скриншот с видео

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как в Казани на стройке кран поднял контейнер на высоту, примерно, 18 этажа. Все бы ничего, но в нем находился один из рабочих. Мужчина просто держался за стенки, не имея при этом ни страховки, ни даже самой простой каски. Этим фактом заинтересовались в прокуратуре. Там сразу начали проверку.

- Надзорное ведомство с участием специалистов проверит соблюдение требований безопасности при производстве работ. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - сообщил в пресс-службе прокуратуры Татарстана.