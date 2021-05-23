В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 490

Причина смерти очередной жертвы коронавируса в Татарстане установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 мая Минздрав Татарстана подтвердил еще одну смерть от коронавируса в республике – скончался 67-летний мужчина. Таким образом, в регионе число летальных исходов болезни достигло 490.

Отметим, что, так же по данным Минздрава Татарстана, в республике за прошедшие сутки выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. В 13 из них инфицированным понадобилась госпитализация, остальные – 21 заболевший, получают лечение, находясь дома.

Всего в регионе с начала пандемии было зафиксировано 21 235 заразившихся коронавируса человек, 18 174 из них смогли выздороветь.