В Казани врачи спасли глаз подростку, который он повредил во время драки

Офтальмологи провели эту операцию совместно со специалистами отделения челюстно-лицевой хирургии. Фото: @drkb_kazan

В Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) Казани поступил подросток. У мальчика после драки обнаружилась серьезная травма – глаз не двигался по вертикали, из-за чего все увиденное двоилось.

- Удар был не сильный. Была гематома малых размеров, была небольшая припухлость, но больше всего тревожили жалобы подростка на резкое двоение. Ребенку было тяжело передвигаться, ориентироваться в пространстве. Результаты компьютерной томографии показали, что имеется перелом нижней стенки орбиты, - цитирует пресс-служба ДРКБ заведующую офтальмологическим отделением Наилю Хабибуллину.

Подростку провели операцию совместно со специалистами отделения челюстно-лицевой хирургии. Врачи вскрыли стенка орбиты и наложили специальную пластину, которая закрывает костный дефект.

Операция прошла успешно - двоение значительно уменьшилось. Однако вопрос о полном восстановлении подвижности глазного яблока все еще остается открытым. После курса реабилитации подростку, возможно, понадобится еще и операция на глазодвигательные мышцы.