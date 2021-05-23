В начале следующей недели Татарстан ожидают дожди и грозы

Гроз не ожидается только в среду. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели в республике местами пройдут дожди, град и грозы с усилением ветра. Особого потепления не предвидится.

Так, в понедельник, 24 мая, в регионе днем температура воздуха будет в пределах от +21 до +26 градусов, на востоке до +31.

Во вторник, 25 мая, снова местами прогнозируются дожди, а в отдельных районах гроза, локально град. Утром и днем так же местами сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Столбики термометров максимум покажут +22 градуса, на востоке Татарстана +27.

В среду, 26 мая, днем существенных осадков не ожидается, но будет ветрено. Температура воздуха прогнозируется в пределах от +18 до +23 градусов.