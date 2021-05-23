В Татарстане за сутки зарегистрировали 34 новых случая коронавируса

Всего в Татарстане было зарегистрировано 21 235 случаев COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

22 мая Минздрав Татарстана сообщил, что за прошедшие сутки в республике было зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом. Один из них является завозным, а остальные – контактными. В этот раз госпитализация понадобилась13 инфицированным, оставшийся 21 пациент будет получать лечение на дому.

Также, отметим, что за минувшие сутки больше всего больных коронавирусом обнаружили в Набережных Челнах (12 человек) и Казани (девять человек).

Всего в Татарстане было зарегистрировано 21 235 случаев заражения COVID-19. В 18 174 из них люди смогли выздороветь, а в 489 скончались.