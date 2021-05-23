В центре Казани зафиксировали превышение содержания формальдегида в воздухе

Было зарегистрировано 0,064 мг/кубометра при норме 0,05 мг/кубометра. Фото: Рамиль ГАЛИ

Согласно данным регионального Гидрометцентра, в центре Казани на улице Татарстан с 13.00 20 мая по 7.00 21 мая было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе формальдегида - 0,064 мг/кубометра при норме 0,05 мг/кубометра.

Для справки, в городах формальдегид в воздухе образуется в результате работы двигателей автомобилей. Кроме того, он появляется и от неполного сгорания жидкого топлива в промышленности, при изготовлении искусственных смол, пластических масс и при выделке кож.