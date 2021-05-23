Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 мая 2021 11:26

В Татарстане у Юрьевских пещер пропавшего мужчину нашли утонувшим

Водолазы извлекли его тело из Волги
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тело нашли на глубине 10-11 метров.

Тело нашли на глубине 10-11 метров.

Фото: МЧС Татарстана

22 мая в экстренные службы Татарстана поступила информация о том, что около Юрьевских пещер в Камско-Устьинском районе ночью из палаточного городка ушел 65-летний мужчина и пропал. На его поиски были направлены сразу две дежурные смены зональных поисково-спасательных отрядов - из Буинска и Казани.

Только вечером в Волге водолазы нашли тело пропавшего. Оно находилось на расстоянии 15 метров от берега и на глубине 10-11 метров. Погибшего доставили на сушу и передали сотрудникам правоохранительных органов.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщил в МЧС Татарстана.

ЧППроисшествия в Татарстане