В Татарстане у Юрьевских пещер пропавшего мужчину нашли утонувшим

Тело нашли на глубине 10-11 метров. Фото: МЧС Татарстана

22 мая в экстренные службы Татарстана поступила информация о том, что около Юрьевских пещер в Камско-Устьинском районе ночью из палаточного городка ушел 65-летний мужчина и пропал. На его поиски были направлены сразу две дежурные смены зональных поисково-спасательных отрядов - из Буинска и Казани.

Только вечером в Волге водолазы нашли тело пропавшего. Оно находилось на расстоянии 15 метров от берега и на глубине 10-11 метров. Погибшего доставили на сушу и передали сотрудникам правоохранительных органов.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщил в МЧС Татарстана.