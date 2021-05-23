В Казани на избившую малолетнюю дочь мать завели уголовное дело

Женщину нашли и задержали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В эту субботу, 22 мая, в Казани полицейские задержали женщину, которая на глазах прохожих жестоко избила свою малолетнюю дочь ногами. Ребенок пытался подойти к матери, стоявшей у подъезда одного из домов, но та ее отталкивала. В итоге родительница пустила в ход ноги и начала пинаться.

Произошедшее очевидцы засняли на видео и выложили его в интернет. В соцсетях поведение женщины вызвало волну возмущения. Произошедшим также заинтересовались и в прокуратуре.

- В отношении матери ребёнка возбуждено уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Расследование взято на особый контроль прокуратуры, - сообщили в пресс-службе надзорного органа Татарстана.