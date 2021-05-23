В Казани экстренную посадку совершил самолет, летевший из Улан-Удэ в Москву

Одному из пассажиров понадобилась госпитализация. Фото: Алина НИЗАМОВА

Утром 23 мая в аэропорту Казани экстренно сел самолет, летевший из Улан-Удэ в Москву. Командир экипажа срочно запросил посадку в Казани из-за того, что на борту лайнера одному из пассажиров стало плохо.

После приземления самолета к его трапу подъехали медики «скорой помощи». Они госпитализировали пассажира в Республиканскую клиническую больницу Казани.

- Экипаж - 6 человек, 152 пассажира, из них 2 детей. В 9.39 самолет вылетел в аэропорт «Домодедово», - сообщили в МЧС Татарстана.