Еще три человека умерли от коронавируса в Татарстане

Фото: пресс-служба президента РТ.

В Татарстане подтверждено еще три случая смерти от коронавирусной инфекции. ПО данным пресс-службы республиканского минздрава, скончались двое мужчин 1936 и 1953 года рождения и одна женщина 1938 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

Всего с момента начала пандемии на территории Татарстана зарегистрировано 489 случаев смерти от Covid-19..