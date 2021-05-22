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Общество22 мая 2021 17:09

Еще три человека умерли от коронавируса в Татарстане

Скончались двое мужчин и одна женщина
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: пресс-служба президента РТ.

Фото: пресс-служба президента РТ.

В Татарстане подтверждено еще три случая смерти от коронавирусной инфекции. ПО данным пресс-службы республиканского минздрава, скончались двое мужчин 1936 и 1953 года рождения и одна женщина 1938 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

Всего с момента начала пандемии на территории Татарстана зарегистрировано 489 случаев смерти от Covid-19..