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Общество22 мая 2021 16:41

Герой дня: в Татарстане мужчина спас застрявшего в окне кота

Для этого ему пришлось вылезти в окно на этаж ниже и подтолкнуть "усатого" палкой
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Самостоятельно выбраться кот не мог.

Самостоятельно выбраться кот не мог.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане набирает популярность видеозапись спасения кота. История произошла в городе Лениногорскю В не до конца закрытом окне застрял кот, который начал истошно мяукать. На крики кота сбежались люди, но помочь они не смогли.

В итоге "усатого" спас мужчина, живущий этажом ниже. Ему пришлось вылезти в окно, встать на подоконник и при помощи длинной палки он смог помочь коту выбраться из "плена" и попасть в квартиру.

На видео мужчина эмоционально празднует свой успех. Люди, наблюдавшие за спасательной операцией, аплодировали. Комментарии эе в соцсетях сводятся к одному - мужчина стал "героем сегодняшнего дня".