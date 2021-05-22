Герой дня: в Татарстане мужчина спас застрявшего в окне кота

Самостоятельно выбраться кот не мог. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане набирает популярность видеозапись спасения кота. История произошла в городе Лениногорскю В не до конца закрытом окне застрял кот, который начал истошно мяукать. На крики кота сбежались люди, но помочь они не смогли.

В итоге "усатого" спас мужчина, живущий этажом ниже. Ему пришлось вылезти в окно, встать на подоконник и при помощи длинной палки он смог помочь коту выбраться из "плена" и попасть в квартиру.

На видео мужчина эмоционально празднует свой успех. Люди, наблюдавшие за спасательной операцией, аплодировали. Комментарии эе в соцсетях сводятся к одному - мужчина стал "героем сегодняшнего дня".