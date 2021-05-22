В Казани две школы эвакуировали из-за ложного сообщения о мужчине с оружием

Тревога оказалась ложной. Фото: Евгения БУБЛИК

Сразу две школы в Казани, № 20 и № 34 пришлось эвакуировать 22 мая 2021 года. Причиной стало сообщение о некоем мужчине в камуфляже с оружием, который находится неподалеку. Впрочем, информация оказалась ложной.

- Сегодня в первой половине дня у гимназии №20 и школы №34 неизвестный мужчина распространял среди родителей школьников ложную информацию о том, что на территории школы находится "стрелок". Руководство школ и службы безопасности сработало оперативно. На время для проверки сообщения и поиска мужчины была закрыта территория учреждений, - прокомментировали инциденты в мэрии Казани.