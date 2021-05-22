Коровы испытывают тепловой стресс: Из-за жары Татарстан недополучает до 5 тонн молока в день

Жара повлияла как на растения, так и на животных. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

О состоянии посевов и влиянии аномальной жары на сельскохозяйственный сектор рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Министр заметил, что прошедшая неделя отличилась аномально жаркой погодой. Побит рекорд температурного режима за последние 100 лет. Жаркая ветряная погода, по данным Гидрометслужбы, серьезно иссушила почву. Влага в метровом слое - от 120 до 160 миллиметров, а в пахотном - 19 - 27 миллиметров.

- Там, где выполнены наши рекомендации по глубокому рыхлению почвы осенью, влаги гораздо больше. Еще раз доказано, что совмещение технологических операций при севе эффективно влияют на сохранение влаги, - сказал он.

Посевная в республике практически завершена: осталось завершить работу по кукурузе, рапсу и картофелю. Марат Зяббаров вкратце проинформировал о состоянии отдельных культур. Так, на озимых культурах, где соблюдена технология производства, проблем практически нет. Для снижения потребления воды и сохранения потенциала озимых культур важно проведение корневых и листовых подкормок. Многие хозяйства работают в этом направлении с учетом научных рекомендаций.

Что касается яровых культур, то жаркая погода привела к бурному развитию вредителей и сорных растений. Глава Минсельхозпрода призвал вести постоянный мониторинг полей, чтобы своевременно применять необходимые технологические приемы.

Аномальная жара повлияла не только на состояние растений, но и на животноводческий сектор. Коровы испытывают тепловой стресс, из-за чего ежедневно республика недополучает до 5 тонн молока. Марат Зяббаров рекомендовал руководителям хозяйств усилить контроль по бесперебойному водоснабжению животных и обеспечить в коровниках оптимальный микроклимат.