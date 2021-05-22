Голкипер "Рубина" Дюпин о переходе в "Зенит": От таких предложений никто бы не отказался

Фото: ФК "Рубин".

Героем очередной программы на YouTube-канале "Коммент.Шоу" стал голкипер казанского "Рубина" Юрий Дюпин. Вратарь стал одним из героев минувшего сезона. Благодаря уверенной игре Дюпина "Рубин" запрыгнул на 4 место и пробился в еврокубки. Тренерский штаб сборной страны также отмечает успехи Дюпина. Он - кандидат на поездку на Евро-2020.

Естественно, что интерес к Дюпину растет и даже были слухи о возможном переезде голкипера в "Зенит". Сам вратарь намекнул, что рассмотрел бы такой вариант.

- Если позвонят из "Зенита", пойду ли? У меня контракт, они должны сначала решить вопрос с "Рубином". А вы как думаете? Если "Зенит" сделает предложение, от этого нужно отказываться или нет? У нас в России. Я думаю, от таких предложений никто бы не отказался. Это реально шанс. Дело не в деньгах. Это статус, Лига чемпионов, топ-клуб. Три года подряд чемпионы. Если тебе предоставляется возможность в самом лучшем клубе России на данный момент играть и на самом высоком уровне, в Лиге чемпионов и везде, – от этого не стоит отказываться, - заявил Дюпин.