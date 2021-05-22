В Татарстане за сутки коронавирусом заразился 31 человек

Всего с момента начала пандемии в Татарстане выявили 21 201 случай COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19, из них 1 – завозной, остальные контактные. 14 человек госпитализировано, 17 получают лечение на дому.

Всего с момента начала пандемии в Татарстане выявили 21 201 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 18 170 человек, в том числе 74 за минувшие сутки, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

Провакцинировано 321 574 человека, из них вторую прививку получили – 225 368.