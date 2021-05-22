Ульяновск попал в десятку российских городов для "гламурного" отдыха: Что за новый вид развлечений для туристов

Важный атрибут отдыха - дорогое авто. Фото: Евгения ГУСЕВА

С наступлением жаркой погоды и скорым началом летнего сезона все большей популярностью у туристов пользуются различные исследования. Интересно же почитать, кто и почему ездит в тот или иной город. Так, Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России можно отдохнуть гламурно.

Тремя самыми "гламурными" городами страны оказались Ялта, Сочи и Грозный, которые опередили Москву и Санкт-Петербург. Нашлось в рейтинге место и для Ульяновска, который замкнул десятку гламурных городов.

Треть туристов выбирает так называемый "гламурный" отдых и специально отправляются в путешествия, чтобы посещать ночные клубы, ездить на автомобилях премиум класса, наблюдать за красиво одетыми людьми. Впрочем, по данным сервиса бронирования, в этом году сложно организовывать "гламурный" отдых в России, так как многие туристы не довольны качеством сервиса в нашей стране.