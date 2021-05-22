Кино, театр или цирк: куда могут устроиться работать казанские школьники на время летних каникул

Один из вариантов работы для школьников - кинотеатры.

С приходом летних каникул у школьников Казани появляется возможность временно трудоустроиться. Центр занятости населения напоминает о правилах трудоустройства несовершеннолетних.

Какие правила должны соблюдаться при приеме несовершеннолетних на работу?

Детям младше 14 лет разрешается работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях с согласия одного из родителей и органа опеки.

Несовершеннолетним гражданам при поступлении на работу нельзя устанавливать испытательный срок.

Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после предварительного обязательного медосмотра, который проводится за счет средств работодателя.

Какая продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних?

Для работников в возрасте до 16 лет рабочее время должно составлять не более 24 часов в неделю, для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю.

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 5 часов для детей в возрасте от 15 до 16 лет и 7 часов для подростков в возрасте от 16 до 18 лет.

Есть ли для несовершеннолетних ограничения в работе?

Несовершеннолетних работников запрещается направлять в командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.

Однако указанный запрет не распространяется на лиц, относящихся к творческим работникам, задействованным в СМИ, организациях кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективах, театрах, театральных и концертных организациях, цирках, а также на несовершеннолетних спортсменов.