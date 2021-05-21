Роспотребнадзор Татарстана не советует посещать Сабантуй 2021 тем, кто не привился от коронавируса

В селах и районах Татарстана Сабантуй 2021 отметят с 12 по 13 июня. Фото: Олег УКЛАДОВ

На площадках празднования Сабантуя 2021 в Татарстане обязательно должны присутствовать туалеты, антисептики и по возможности рукомойники. Объявила сегодня, 21 мая, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

Кроме того, она посоветовала не посещать такие массовые мероприятия тем, кто так и не привился от коронавируса. При этом перед заходом на площадку праздника всем рекомендовано прихватить с собой антисептики или влажные салфетки.

Напомним, согласно указа главы региона Рустама Минниханова, в селах и районах Сабантуй 2021 отметят с 12 по 13 июня, в Набережных Челнах 19 июня, а в Казани 26 июня. Торжества при этом должны пройти с учетом всех ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В том числе и соблюдением масочного режима.

Любовь Авдонина также добавила, что Роспотребнадзор Татарстана предложил организаторам праздника рассредоточить точки питания, торговли и места соревнований. Это нужно, чтобы избежать массового скопления людей. К слову, сотрудники управления займутся и проверкой продуктов и даже готовых блюд, которыми будут угощать пришедших на Сабантуй 2021.