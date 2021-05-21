В Казани беглого бутлегера отдали под суд за 80 тонн нелегального спиртного

Его сообщников осудили еще в 2017 году. Мужчина же решился податься в бега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

47-летнего жителя Казани обвиняют сразу по трем уголовным статьям: «создание преступного сообщества», «производство, хранение и перевозка в целях сбыта, и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «незаконное использование чужого товарного знака».

По версии следствия, в 2012-2013 годы мужчина создал преступное сообщество по изготовлению и продаже поддельного спиртного, которое выдавалось под видом легального с чужими этикетками. Торговали злоумышленники и пятилитровыми бутылями со спиртом, явно небезопасного для здоровья человека.

Эту торговлю правоохранители накрыли еще в 2015 году. В ходе обысков было изъято более 80 тонн спиртосодержащей продукции. Ущерб правообладателям составил 11 миллионов рублей.

В 2017 году 13 участников преступного сообщества были приговорены к различным срокам лишения свободы. Но их лидеру удалось скрыться. Мужчину нашли и задержали лишь в 2020 году. Его тут же отправили под стражу.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.