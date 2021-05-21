В ближайшее время в Татарстане могут открыть 14 пляжей

Пять из них находятся в Казани. Фото: Павел КЛОКОВ

Роспотребнадзор Татарстана получено 14 заявок на обследование пляжей в республике, сообщил вовремя пресс-конференции зам руководителя управления Любовь Авдонина.

Речь идет о пяти местах отдых у воды в Казани: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Комсомольское», «Озеро Глубокое» и «Большое Лебяжье», а также о шести пляжах в Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Болгаре, Чистополе и Мензелинске, трех в Камском Устье, в Спасском и Рыбно-Слободском районах.

Они должны пройти проверку не только сотрудниками МЧС, но и получить от специалистов Роспотребнадзора Татарстана санитарно-эпидемиологические заключения. Только тогда пляжи можно официально открыть для посещения и купания. По словам Авдониной, из пока ни один не получил такого разрешения.

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