СУ СКР Татарстана: мужчина из-за плохих слов о его сожительнице зарезал приятеля

Драка между мужчинами завязалась, когда один из них плохо отозвался о сожительнице другого. Фото: Александр ЧЕРНОВ

20 мая в Менделеевске из квартиры одного из домов на улице Чоловского в больницу с ножевыми ранениями спины и шеи был доставлен 33-летний горожанин. Несмотря на все усилия врачей мужчина скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в его совершении правоохранители задержали 34-летнего местного жителя. По версии следствия, мужчина в квартире выпивал вместе с потерпевшим. Последний во время застолья позволил нелестно отозваться о сожительнице приятеля. Тот не стерпел этого, завязалась пьяная драка. В ходе потасовки подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил им оппонента. Раны оказались смертельными.

- Причастность к совершению преступления мужчина признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР Татарстана.