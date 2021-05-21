На фоне происходящих в Казани ЧП с трамваями свою должность покинул директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов

В Казани последнее ДТП с участием трамваев, где пострадали люди, произошло 17 мая. Фото: Из материалов пресс-служб

В Казани свой пост покинул директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов. Об этом кадровом изменения сообщили в мэрии города. Там при этом уточнили, что сделал Галявов сделал это по собственному желанию. Напомним, что он занимал данный пост с 2004 года.

Отметим, что отставка главного по общественному электротранспорту в Казани произошла на фоне происходящих ЧП с городскими трамваями.

То они на полном ходу слетают с рельсов и таранят машины, то с завидной периодичностью загораются. Последнее ЧП произошло на этой неделе. Так, 17 мая на улице Сибирский тракт у остановки «Компрессорный завод» на скорости один трамвай врезался сзади в другой. Пострадали три человека – кондуктор и вагоновожатые. По данному факту возбудили уголовное дело.