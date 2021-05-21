Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина привилась от коронавируса

После введения препарата главный санитарный врач Татарстана заверила, что чувствует себя прекрасно. Фото: president.tatar.ru

Сегодня, 21 мая, руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сделала прививку от коронавируса. В прививочном пункте казанской городской поликлиники №7 ей ввели первый компонент российской вакцины.

Перед этим Патяшиной измерили температуру тела, давление и уровень сатурации крови, проверили легкие. Лишь убедившись в отсутствии противопоказаний главного санитарного врача республики направили в процедурный кабинет на первую инъекцию. После прививки она заяввила, что чувствует себя прекрасно.

Отметим, что по данным Минздрава Татарстана на утро 21 мая, в республике прививку от коронавируса сделали уже 315 255 жителей республики, из них вторую инъекцию вакцины получили 224 689 человек.