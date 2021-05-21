Гроза и град, какая погода ожидается в Татарстане на этих выходных

Одновременно с грозой ожидается усиление ветра до 20 м/с. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Гидрометцентр Татарстана предупреждает - ночью и днем в субботу, 22 мая, в республике и Казани местами ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 20 м/с, также локально возможен еще и град.

Что касается температуры воздуха, то ночью она будет в пределах от +12 до +17 градусов, а днем – от +21 до +26, в восточных районах до +31 градуса.

В свою очередь в воскресенье, 23 мая, в Татарстане будет облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди и грозы. Во время последних ветер может усилится до 18 м/с. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов, а днем – от +22 до +27.