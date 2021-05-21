В Набережных Челнах начали расширять улицу Шамиля Усманова

Также там на отрезке в два километра уложат верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Набережных Челнах в рамках ремонта, который проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», начали расширять улицу Шамиля Усманова и обустраивать там парковочные места.

- На участке от проспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана Туфана и от проспекта Вахитова до улицы Татарстан общей протяженностью два километра уложат верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16, отремонтируют 3 600 погонных метров тротуаров и заменят бортовые камни, - прокомментировали ремонт в Минтрансе Татарстана.

Кроме того, на улице Шамиля Усманова для обеспечения безопасности дорожного движения установят 417 дорожных знаков, обустроят пешеходные переходы, 10 искусственных неровностей и нанесут дорожную разметку.