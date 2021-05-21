За сутки в Татарстане выявили 30 новых случаев коронавируса

В этот раз в больницу пришлось отвезти 16 заболевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом, 21 мая сообщили в Минздраве республики. Все они являются контактными.

В этот раз в больницу пришлось отвезти 16 заболевших. Остальные 14 инфицированных будут лечиться на дому.

К слову, большинство зараженных за эти сутки были зарегистрированы в Казани (15 человек) и Набережных Челнах (шесть человек).

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус выявили у 21 170 человек, 18 096 из них, в том числе 16 человек за минувшие сутки, выздоровели, а 486 скончались.