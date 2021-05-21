В Ульяновске спортсмен временно отстранен от игр из-за того, что делал ставки на матчи со своим участием

Основанием для обвинений стали документы, полученные от букмекерских контор-партнеров. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Незадолго до заключительного тура сезона игроки сразу нескольких команд России по флорболу (хоккей с мячом в зале - Ред.) стали участниками громкого скандала. Они обвиняются в ставках на матчи чемпионата страны со своим участием. В «черный список» попал и спортсмен ульяновского клуба «Солнечные орлы» Илья Липатов. 19-летний нападающий в секцию флорбола пришел 10 лет назад – к действующему играющему тренеру команды Алексею Столярову. Спустя время он вошел в стартовый состав «Орлов». Два года назад Липатов в составе команды прорвался в высшую лигу чемпионата России.

Его, как и еще 13 оскандалившихся игроков, временно отстранили от участия в матчах чемпионата страны по приказу президента Федерации флорбола России. Решение было принято во время заседания Президиума Федерации. Основанием стали документы, полученные от букмекерских контор-партнеров.

Окончательное решение по этим спортсменам будет вынесено 29 мая на заседании Исполкома Федерации. Их могут дисквалифицировать на срок до одного года.