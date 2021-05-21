Мэр Казани Ильсур Метшин одобрил строительство четырех зданий в историческом центре Казани

Градоначальник посетил четыре площадки будущего строительства. Фото: metshin.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил четыре площадки в историческом центре Казани, где планируется возведение новых объектов. Проекты их строительства ранее были одобрены местным Исполкомом.

Так, во дворе гостиничного сервиса (ул.К.Маркса, 8/13) планируется реконструкция пристроя. Там должен появиться еще один этаж. Осталось только доработать концепцию благоустройства территории.

Следующим по списку градоначальник посетил территорию нового здания управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана на улице Большая Красная. Это будет пятиэтажное здание с подземным паркингом.

Далее выездное заседание переместилось на улицу Волкова, где хотят возвести индивидуальный жилой дом. Для согласования с местными властями его проект был доработан. Здание должно соответствовать общей концепции исторического центра. Так, в оформлении фасада дома будет использоваться, в том числе, и древесина.

Четвертым местом, которое посетил мэр Казани стала территория Колхозного рынка на улице Исхаки. Там планируется построить предприятие общественного питания. Двухэтажное здание будет иметь площадь 634 квадратных метров. Ильсур Метшин посоветовал собственникам будущего строения изучить исторические особенности местности и учесть высоту зданий, разрешенных на этой территории.

Таким образом, все четыре проекта получили одобрение мэра Казани. В ближайшее время все они будут рассмотрены на республиканской комиссии с участием президента Татарстана Рустама Минниханова.