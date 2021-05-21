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Общество21 мая 2021 10:42

Строящуюся трассу М-12 «Москва - Казань» приспособят под беспилотные автомобили

На дороге максимальная разрешенная скорость движения будет до 130 км/ч
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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От Казани до Москвы по этой дороге можно будет добраться на машине всего за 6,5 часов.

От Казани до Москвы по этой дороге можно будет добраться на машине всего за 6,5 часов.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Строящуюся трассу М-12 «Москва - Казань» приспособят под беспилотные автомобили, об этом в эфире радио «Автодор» сообщил председатель правления Госкорпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко.

По его словам, это делается еще на уровне проектирования. «Автодор» строит дороги только первой технической категории, на которых автомобиль может развить скорость не менее 130 км/ч.

Напомним, что трассу М-12 «Москва - Казань» намерены построить уже к 2024 году. Разрешенная скорость движения на ней позволит сократить время пути между городами до 6,5 часов.