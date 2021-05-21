Житель Казани нашел в Горкинско-Ометьевском лесу упаковки с патронами к автомату

Мужчина рассказал об этом полицейским и те выехали к нему домой.

В полицию Казани пришел 61-летний горожанин и заявил, что хочет сдать семь бумажных упаковок с трассирующими патронами к автомату калибра 5,45. Всего 208 штук.

Когда правоохранители поинтересовались у мужчины откуда такой значительный арсенал, тот рассказал, что эти патроны он нашел 12 мая в Горкинско-Ометьевском лесу в канистре, когда занимался поиском металлолома на продажу. Казанец сначала не знал, что делать с такой находкой и на время спрятал находку недалеко от своего дома. О патронах мужчина рассказал приятелю и тот посоветовал их сдать в полицию, то тот в итоге и сделал.

С собой горожанин их не принес. Полицейские для изъятия этих боеприпасов сами выехали к нему на дом.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщил в УМВД Казани.

Сейчас полицейские выясняют откуда патроны появились в городском парке.

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