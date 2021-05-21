Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 мая 2021 9:44

Жителя Казани будут судить за обман с криптовалютой на 101 миллион

Свою вину мужчина признал, но лишь частично
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Потерпевшими признаны семь человек.

Потерпевшими признаны семь человек.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В столице Татарстана завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, где главным и единственным фигурантом является 39-летний местный житель.

Как полагают следователи, с 2015 по 2020 года мужчина под предлогом заработать на вложениях в акции и криптовалюту выманил 101 миллион рублей у семи человек.

- Свою вину мужчина частично признал. В отношении его была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

В скором времени уголовное дело направят в суд для рассмотрения, по существу.

Криминал