Жителя Казани будут судить за обман с криптовалютой на 101 миллион

Потерпевшими признаны семь человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В столице Татарстана завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, где главным и единственным фигурантом является 39-летний местный житель.

Как полагают следователи, с 2015 по 2020 года мужчина под предлогом заработать на вложениях в акции и криптовалюту выманил 101 миллион рублей у семи человек.

- Свою вину мужчина частично признал. В отношении его была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

В скором времени уголовное дело направят в суд для рассмотрения, по существу.