В Ульяновской области после взрыва гранаты погиб бывший сотрудник ППС

В жилом многоквартирном доме в Димитровграде произошел взрыв. Уволившийся сотрудник патрульно-постовой службы взорвал гранату в собственной квартире.

Как утверждают свидетели, всю прошлую неделю мужчина был в запое. Сегодня житель Димитровграда разгуливал по двору своего дома, держа в руках две боевые гранаты и показывая их соседям. Позже он зашел в квартиру, которая находится на первом этаже, и взорвал гранаты. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

В момент происшествия жены и сына погибшего дома не было. Взрывная волна выбила стекла окна в одной комнате. Однако несущие конструкции здания не повреждены. Сейчас на месте инцидента работают спецслужбы.