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Общество20 мая 2021 21:27

В Татарстане от коронавируса умерли два мужчины и женщина

Общее число жертв Covid-19 в республике достигло 486
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подтверждено три случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане. По данным пресс-службы министерства здравоохранения республики, скончались двое мужчин 1936 и 1953 года рождения, женщина 1938 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

По состоянию на 20 мая 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 486 случаев смерти от коронавируса.