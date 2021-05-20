В Татарстане от коронавируса умерли два мужчины и женщина

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подтверждено три случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане. По данным пресс-службы министерства здравоохранения республики, скончались двое мужчин 1936 и 1953 года рождения, женщина 1938 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

По состоянию на 20 мая 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 486 случаев смерти от коронавируса.