В помощь Деспоту или на замену Игнатьеву? "Рубин" готовит трансфер лучшего снайпера чемпионата Словакии

Фото: ФК ДАР.

Казанский "Рубин" уже начал подыскивать усиление для старта в новом сезоне. На сей раз казанцам придется играть на два фронта - в российской Премьер-Лиге и в Лиге Конференций. Так что состав необходимо усилить.

По данным sport24.ru, "Рубин" всерьез нацелен купить 22-летнего нападающего Эрика Рамиреса. Венесуэльский форвард провел минувший сезон в словацком ДАРе и показал неплохую результативность - 17 голов в 33 матчах сезона. Рамирес стал лучшим бомбардиром чемпионата Словакии и привлек внимание тренерского штаба сборной Венесуэлы, за которую уже успел дебютировать.

За трансфер Рамиреса казанцы могут заплатить 3 миллиона евро. По идее Рамирес может стать напарником Джордже Деспотовича, либо его сменщиком на поле. А вот Ивану Игнатьеву придется, в случае прихода венесуэльца, довольствоваться ролью третьего форварда.