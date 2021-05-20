В Чувашии жители за сутки обогатили мошенников почти на миллион рублей

По факту всех трех случаев мошенничества завели уголовные дела. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чувашии продолжает расти количество жертв финансовых мошенников. В дежурную часть одного из отделов полиции в Чебоксарах поступило заявление от 75-летней жительницы города. Женщине позвонили злоумышленники с просьбой отменить ошибочную попытку списания денег. В итоге, она перечислила мошенникам 575 тысяч рублей.

В Новочебоксарске 26-летний молодой человек захотел заработать на бирже, но лишился 390 тысяч рублей. Подобным образом на уловку мошенников попалась 25-летняя жительница этого же города. Обнаружив интернет-сайт якобы по получению процентов от вклада, девушка осталась без 32 тысяч рублей.

По факту всех трех случаев мошенничества завели уголовные дела. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности преступников, сообщает МВД по Чувашской Республике.