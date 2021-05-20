Девушка забыла телефон в такси и потеряла почти полмиллиона рублей

Правда, богатство злоумышленников было не долгим, их задержали через 4 часа. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С заявлением о пропаже мобильного телефона в полицию обратилась жительница Чебоксар – накануне вечером женщина случайно выронила его в салоне такси. Через операторов транспортной компании разобраться в ситуации женщине не удалось. Уже в полиции выяснилось, что банковские счета горожанки были опустошены – вход в утерянный телефон не был защищен паролем.

Оперативники установили, что подвозивший её таксист, в первую очередь попавший под подозрение, к исчезновению денег не причастен. Как оказалось, телефон присвоили пассажиры, которых он подвозил после потерпевшей. Списания были в разных частях города, в основном в крупных торговых центрах. Злоумышленники, в объективы видеокамер попали двое мужчин, смогли подобрать комбинацию пин-кода для входа в банковские приложения телефона.

Полицейские установили машину, на которой передвигались подозреваемые. Для их задержания подключили наряды ДПС и патрульно-постовой службы полиции. Пассажир «Лады Приоры» до последнего отказывался от причастности к преступлению и разыграл перед оперативниками целый спектакль – сначала утверждал, что машина два дня находилась в ремонте, а сам все это время не выходил из дома.

Когда сотрудники полиции показали ему фотографии автомобиля, разъезжающего по городу, мужчина тут же стал утверждать, что она, видимо, угнана. Позже он все же признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Всю сумму, включая комиссию банка за снятие денег с кредитных карт, потерпевшей возместили в полном объеме.