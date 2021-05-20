"Каравон" 2021 в Казани: как добраться до места праздника

Автобус № 118 сделает несколько заездов к месту торжества. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

22 мая в селе Никольское Лаишевского района Татарстана пройдет русский народный праздник «Каравон». Традиционно гостей мероприятий ждет насыщенная культурная программа.

Для них выступят более 150 коллективов Татарстана и регионов России, пройдут народные игры, мастер-классы, театрализованные представления петрушек, хоровод-каравон, а также ярмарочные гуляния с выступлениями сольных исполнителей и ансамблей. Кроме того, все желающие смогут познакомиться с традиционной кухней, народно-художественными промыслами и брендированными изделиями праздника. Праздничные гулянья продлятся с 11:30 до 18:00.

Казанцы смогут добраться на праздник на автобусах №118, которые будут курсировать от остановки «Станция метро проспект Победы» в сторону аэропорта. Из Казани в поселок Никольское транспорт отправится в 5:25, 8:25, 9:30, 14:30 и 17:30, а из Никольского до столицы Татарстана выезды запланированы на 6:20, 9:20, 15:30 и 18:30.