Ремонт дороги на улице Магистральной в Казани: работы выполнены на 70%

Ремонт стартовал 6 мая. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Казани полным ходом идут работы по ремонту улично-дорожной сети. Одним из важнейших для города объектов является дорога по улице Магистральная в Советском районе. Здесь по нацпроекту ремонтируют участок дороги протяженностью 1867 метров, который раньше был проблемным для всех участников дорожного движения: слишком узкая дорога собирала длинные пробки из автомобилей, для пешеходов же не было возможности обустроить комфортный тротуар. Ремонт дороги по улице Магистральная начался 6 мая.

На данный момент на дороге уже уложен нижний слой асфальта, ведется укладка бортового камня на проезжей части и тротуарах, рабочие приводят в нормативное состояние ливневую канализацию, рассказал начальник участка ОАО «Алексеевскдорстрой» Дамир Гусейнов.

- Эта дорога не отвечала никаким стандартам. У нее была «плавающая» ширина, которая на отдельных участках доходила до пяти метров. Хотя по нормам минимальная ширина дороги – 7 метров. В итоге машины иногда не могли разъехаться, были большие пробки в часы пик. Сегодня по всей протяженности дорога приведена в нормативное состояние. Люди довольны. Нам иногда прохожие говорят: наконец-то эту дорогу приведут в порядок, - пояснил Гусейнов.

После укладки бордюров и тротуара, рабочие приступят к формированию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. После этого будет организовано движение на отремонтированной дороге, установят знаки. Полностью завершить работу планируется к 25 июня.