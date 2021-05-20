Штормовое предупреждение в Казани: на город надвигаются гроза и град

Фото: мэрия Казани.

В Татарстане и его столице объявлено штормовое предупреждение. Предстоящей ночью и днем 21 мая в республике ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с, локально до 24 м/с. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются с 20:00 20 мая до 20:00 21 мая.

Температура воздуха в Казани в ночь на 21 мая составит 15-17 градусов тепла, днем в пятницу – от 23 до 25 градусов выше нуля. По республике минимальная температура воздуха ночью прогнозируется от 12 до 17 градусов тепла, днем – от +22 до + 27 градусов, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан при усилении ветра рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, не оставлять без присмотра детей. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Эта же рекомендация относится к остановкам общественного транспорта, недостроенным зданиям.

На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Также нельзя находиться вблизи крупных деревьев, парковать рядом с ними автотранспорт. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.

При грозе водителям необходимо быть предельно внимательными, по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.