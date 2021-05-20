Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению государственных экзаменов в 2021 году

Фото: предоставлено пресс-службой

«Ростелеком» провел тестирование систем видеонаблюдения в российских и зарубежных пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Единые государственные экзамены (ЕГЭ) пройдут во всех субъектах РФ, а также в 79 ППЭ в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств и воинских частей в 58 странах мира. Всего для видеонаблюдения за ЕГЭ-2021 в более 5,5 тысяч ППЭ будет задействовано свыше 134 тысяч камер. В Татарстан установлено 2946 видеокамер, ими оборудовано 1473 аудитории в 83 пунктах проведения экзаменов.

Система видеонаблюдения, организованная «Ростелекомом» на базе защищенных оптических каналов связи, полностью готова к проведению ЕГЭ и Государственного выпускного экзамена (ГВЭ-11), которые в этом году пройдут с 25 мая по 15 сентября. Камеры «Ростелекома» установлены в свыше 69 тыс. аудиторий ППЭ и 1,5 тысяч аудиторий региональных центров обработки информации (РЦОИ), где проводятся прием и обработка экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий. Охват видеонаблюдением превысит 98% аудиторий. Все цифровые устройства, задействованные в проекте, обеспечивают необходимый угол обзора, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук.

Камеры, установленные в аудиториях, расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. Причем в поле зрения цифровых устройств не попадают заполненные бланки регистрации и ответы. В тайне остаются и персональные данные участников ЕГЭ. Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечивает максимальную объективность и делает процесс сдачи ЕГЭ прозрачным.

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, будет вестись видеозапись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения попадет на портал видеонаблюдения. Дополнительно, для повышения надежности, запись также будет вестись на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере. Пропускная способность портала рассчитана на одновременное подключение не менее 15 тысяч пользователей.

Контролировать государственную аттестацию в 2021 году будут свыше 10 тыс. федеральных и региональных онлайн-наблюдателей. Второй год подряд выявлять нарушения в ходе проведения экзаменов также будет технология анализа поведения с использованием нейросети. Федеральный контракт предполагает, что искусственный интеллект будет ежедневно анализировать онлайн-видеопоток из более 170 аудиторий, а в офлайн — архивные видео из более тысячи аудиторий. При обнаружении подозрительной активности на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически сформирует «подозрение на нарушение» и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение к модератору. Такой многоступенчатый контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным.

- Наша компания с 2014 года обеспечивает видеонаблюдение при проведении ЕГЭ. При этом мы регулярно совершенствуем нашу систему, внедряем новые технологии, создаем комплексную внутришкольную инфраструктуру. В этом году в рамках создания единой цифровой образовательной среды и национальной программы «Цифровая экономика» мы начали проект по обеспечению школ беспроводным доступом в интернет, оснащению системами видеонаблюдения с функцией аналитики и хранением изображения, а также предоставлению ресурсов наших дата-центров. Также продолжаем обучать разработанную “Ростелекомом” систему машинного зрения. Зафиксированные в прошлом году нарушения, как подтвержденные, так и неподтвержденные, позволили значительно увеличить точность работы нейросети, — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

В 2021 году система видеонаблюдения «Ростелекома» также будет работать на ГВЭ-11 для тех выпускников, которые не планируют поступать в вузы. Они сдадут два обязательных экзамена: русский язык и математику. Эти экзамены пройдут в тех же аудиториях ППЭ, что и ЕГЭ, но в другие дни.

В дни проведения экзаменов специалисты «Ростелекома» будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.

Для полноценной поддержки пользователей портала организована бесплатная горячая линия в формате «8-800». В течение всего экзаменационного периода специалисты компании будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ, а также принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения. Центр обработки вызовов готов принимать до 2 000 обращений в день. Время ожидания ответа оператора не превысит 30 секунд.

* * *

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,2 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,7 млн клиентов.