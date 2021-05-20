В Набережных Челнах из-за сообщении о нападении эвакуировали гимназию №9

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Фото: Из материалов пресс-службы

В Татарстане снова прозвучал сигнал тревоги и прошла эвакуация в школе. На этот раз в Набережных Челнах. Собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщил, что одна из учениц гимназии №9 получила по мессенджеру голосовое сообщение об о готовящемся нападении на образовательное учреждение.

Взволнованная девочка поделилась этим тревожным сообщением с педагогами и одноклассниками. В связи с этим руководством гимназии №9 было принято решение прервать учебный процесс и провести эвакуации. На место прибыли силовики и кинологи с собаками. По предварительным данным, в нем ничего подозрительного найдено не было.

Эвакуированных детей отпустили домой, сказав, что за личными вещами они смогут вернуться через несколько часов.

Отметим, что вал сообщений о готовившихся нападениях и терактах в школы Татарстана стала поступать после стрельбы в гимназии №175 в Казани.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. Вскоре подросток отправится в институт им. Сербского, где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Отметим, молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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