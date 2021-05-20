В Татарстане зарегистрировали 33 новых случая заражения коронавирусом

Всего в Татарстане было зарегистрировано 21 140 случаев заражения коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

20 мая Минздрав Татарстана сообщил, что за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом. Все они являются контактными. В этот раз госпитализация понадобилась 19 больным, остальные 14 инфицированных лечатся на дому.

Что же касается географии распространения инфекции в Татарстане, то за минувшие сутки больше всего выявили больных коронавирусом в Казани (14 инфицированных) и Набережных Челнах (восемь инфицированных).

Всего по состоянию на 20 мая в Татарстане было зарегистрировано 21 140 случаев заражения коронавирусом. В 18 080 из них, в том числе это и 44 человека за прошедшие сутки, люди выздоровели, а в 483 скончались.