Экс-директора управления капитального строительства Чебоксар за взятки суд приговорил к 2,5 годам колонии

Данный приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-директора управления капитального строительства Чебоксар суд признал винновым в нескольких эпизодах получения взятки, причем в значительном размере.

Так, было доказано, что с 2016 по 2017 года, находясь на указанной должности, мужчина получал от фактического руководителя одной из стройфирм 200 тысяч рублей и бетон стоимостью более 130 тысяч рублей. Все это чиновнику полгалось, в том числе и за его покровительство той самой фирме.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 900 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Там также отметили, что данный приговор еще не вступил в законную силу.