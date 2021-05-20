В 2022 году в Казани пройдет международный фестиваль «Студенческая весна стран СНГ»

Фестиваль должен был пройти еще в 2020-ом, но вмешалась пандемия коронавируса. Фото: minmol.tatarstan.ru

На церемонии закрытия «Российской студенческой весны 2021» главе Минмолодежи Татарстана Дамиру Фаттахову вручили кубок первого международного фестиваля «Студенческая весна стран СНГ»., который пройдет в Казани в 2022 году.

- Для нас большая честь, что Татарстан станет местом притяжения талантливой молодежи не только со всей России, но и из стран Содружества Независимых государств. Мы будем рады и готовы гостеприимно встретить первую в истории студенческую весну стран СНГ, - сказал Фаттахов.

Отметим, что фестиваль в Казани должен был пройти еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.