Профессор КФУ: в ближайшие пять дней в Татарстане похолодает

На следующей неделе в Татарстане температура воздуха днем может опуститься до +24 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Комментирую пришедшую в Татарстан аномальную жару – столбики термометров показывали +33 градуса, профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев заявил, что такая погода в мае в последний раз такое наблюдалось в 1996-1997 годах.

По его словам, в жаре виновато влияние антициклона и области высокого давления, а также отсутствие осадков, а также восточный и юго-восточный ветер.

- В ближайшие пять дней ожидается выпадение осадков: пройдут циклон и атмосферные фронты. Выпадет полумесячная норма осадков. Также прогнозируется понижение температуры, – цитирует пресс-служба КФУ прогноз Юрия Переведенцева.

Согласно последнему, уже завтра, 21 мая, в Татарстан придет дождь, а дневная температура воздуха опуститься до +25. Периодически будут идти дожди, а 25 мая днем столбики термометров вместе нынешних +30 покажут +24 градуса.